Pioli: "Il gruppo è il leader del Milan"

L’allenatore dei rossoneri ha presentato così la sfida col Rio Ave in conferenza stampa: "In Portogallo per il primo obiettivo della stagione. Servirà una partita di grande livello perché è un avversario più forte dei precedenti. Leao titolare? No, deve ritrovare la condizione. Disponibile solo per uno spezzone di gara. Ibra? E' dentro il gruppo in tutto e per tutto, anche solo attraverso la chat. Qui c'è grande voglia di stare insieme" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo aver sconfitto Shamrock Rovers e Bodø/Glimt, il Milan si prepara ad affrontare l’ultima sfida che lo separa dalla fase a gironi dell’Europa League: i portoghesi del Rio Ave. Stefano Pioli ha presentato così la partita in conferenza stampa. Come arriva la squadra a questa partita? "Siamo allenati dopo le due gare precedenti così come i nostri avversari, è una questione di approccio e mentalità. Dobbiamo dare il massimo e ottenere il massimo, con tanto rispetto degli avversari". È un'occasione di crescita? "Deve esserlo, di fronte abbiamo una squadra che ha vinto due partite in trasferta e ha battuto il Besiktas, è una squadra tecnica, che usa il possesso palla per comandare la partita, e servirà una gara di livello. Proveremo ad essere aggressivi ma dobbiamo essere lucidi per capire quando bisognerà aspettarli". Qual è la situazione degli infortunati? "Romagnoli sta rientrando in gruppo, la sosta in questo senso sarà importante. Spero che possa essere così anche per Conti. Musacchio invece non so se sarà pronto dopo la sosta". In attacco punterà su Leao o su Colombo? "Non sono le uniche scelte, dipenderà da come vorremo giocare. Sono contento della disponibilità di Leao ma ha fatto pochi allenamenti con noi e deve ancora migliorare la condizione. Domani potrebbe fare uno spezzone".