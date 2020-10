Con gli ultimi preliminari che si giocheranno questa sera si avrà il quadro delle 48 squadre partecipanti al sorteggio dei gironi, domani alle ore 13 a Nyon. Roma e Napoli sono in prima fascia, il Milan deve superare l'ostacolo Rio Ave per qualificarsi. Il sorteggio sarà in diretta tv dalle 12.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, e in live streaming su skysport.it.