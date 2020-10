Rio Ave-Milan, dove vedere la partita in tv

Dopo aver sconfitto gli irlandesi dello Shamrock Rovers e i norvegesi del Bodø/Glimt, la squadra di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo per il playoff di Europa League contro il Rio Ave. Chi supera il turno potrà accedere alla fase a gironi del torneo

L’ultimo step, prima di poter accedere alla fase a gironi dell’Europa League: tra il Milan e l’accesso alla competizione ci sono i portoghesi del Rio Ave. Dopo aver battuto lo Shamrock Rovers (2-0) e il Bodø/Glimt (3-2), la squadra di Stefano Pioli sta per scendere in campo nel playoff. La gara sarà diretta dallo spagnolo Jesus Gil Manzano; gli assistenti saranno Barbero Sevilla e Nevado Rodriguez, il quarto uomo sarà Alberola Rojas. La qualificazione sarà decisa in gara secca.