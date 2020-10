Rio Ave-Milan, le probabili formazioni

Tante assenze ma umore alto per i rossoneri, in Portogallo per superare l'ultimo ostacolo che divide la squadra di Pioli dalla fase a gironi dell'Europa League. Si va verso la conferma dal 1' per il giovane Colombo, con Gabbia al centro della difesa al fianco di Kjaer

Umore ottimo in casa Milan, alla vigilia della sfida che rappresenta l'ultimo ostacolo da superare per accedere alla fase a gironi di Europa League. Tanti assenti, da Ibra a Ante Rebic, passando per Andrea Conti, Musacchio, Duarte e Romagnoli. Sono 20 i convocati, tra cui Daniel Maldini e Lorenzo Colombo, quest'ultimo pronto per la seconda partita da titolare in Europa in rossonero.