Europa League, date e orari dei playoff

Poche ore e poi si conoscerà l’elenco completo delle 48 squadre che comporranno l’edizione 2020/21 dell’Europa League. Stasera infatti si giocherà il playoff, che vedrà coinvolto anche il Milan, sempre in gara secca. La squadra di Stefano Pioli sfiderà i portoghesi del Rio Ave, in campo anche tanti grandi club: dal Tottenham al PSV Eindhoven, passando per Rangers, Celtic e Galatasaray. Scaglionati gli orari d’inizio, si comincia alle 17:30 con Cluj-Kuopion Palloseura fino ad arrivare alle gare delle 21:00.