Young Boys-Roma, dove vedere la partita in tv

Dare continuità alle due vittorie consecutive in campionato: i giallorossi vogliono cominciare col piede giusto anche il percorso europeo. Fischio d’inizio alle 18:55 per Young-Boys Roma (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 484 (per il digitale terrestre)

Iniziare nel miglior modo possibile, dunque con un successo, l’avventura in Europa League. È questo l’obiettivo della Roma di Paulo Fonseca, che giovedì alle 18.55 affronterà in trasferta gli svizzeri dello Young Boys nella prima giornata della fase a gironi del gruppo A dove sono presenti anche Cluj e Cska Sofia. Dopo le due vittorie consecutive in campionato, la formazione giallorossa è pronta all’esordio stagionale in Europa League, competizione nella quale è stata eliminata agli ottavi di finale in tutte le ultime tre partecipazioni. Quella in programma giovedì sarà la prima sfida in assoluto tra Young Boys e Roma.