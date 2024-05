Paredes: "Vorrei provare come è vincere a Roma"

Il centrocampista giallorosso ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match dell'Olimpico contro il Bayer Leverkusen: "Non hanno ancora perso ma pensiamo a fare la nostra partita - ha detto -. La mia ammirazione per De Rossi nasce dal primo giorno, è un modello ed è un onore averlo come allenatore. Con lui siamo cresciuti". E sul futuro: "Vorrei capire cosa si prova a vincere a Roma"

DE ROSSI: "PENSO DI RECUPERARE LUKAKU E SMALLING"