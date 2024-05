Per quanto riguarda il rapporto con la Lega, da ex calciatore e allenatore emergente, ci sono soluzioni?

"Io ho fatto calcio vero, ma non politica calcistica, quindi mi trovo un po' spaesato. Ho alle spalle persone che si occupano di questa squadra 24 ore su 24, la sera trovo i dirigenti al telefono avvelenati per questa storia degli spostamenti, dei ritardi, ecc. A volte per la Lega è difficile accontentare tutti, è un po' particolare che non veniamo accontentati noi come orgoglio italiano in Europa, ma non voglio più parlarne, non voglio fare dietrologia. L'unica cosa che ho detto è che mi sembrava tanto strano non trovare date quando per un'altra partita è stata trovata una data a fine campionato e a giochi fatti. A mia memoria non è mai successo, non penso che aiuti la regolarità del ca,pinato visto che le ultime partite ce le fanno giocare tutti insieme solitamente. Concentriamoci sul campo"