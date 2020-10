Fonseca: "Mi fido dei miei, farò tanto turnover"

"Sì, è importante avere giocatori esperti ma anche giovani come Villar, Peres e altri che abbiamo in rosa. Sono più adatti al nostro club, sono giocatori sui quali abbiamo tanta fiducia sia per il presente che per il futuro".

Le due vittorie consecutive in campionato dopo un avvio incerto, ora l’esordio in Europa League contro lo Young Boys in trasferta . La Roma vuole iniziare nel miglior modo possibile l’avventura europea (giovedì ore 18.55 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253) che la vede protagonista nel gruppo A della competizione dove oltre agli svizzeri ci sono anche Cska Sofia e Cluj. Un match, quello contro lo Young Boys, che l’allenatore della Roma Fonseca ha presentato così in conferenza stampa.

A presentare il match di Europa League contro lo Young Boys, oltre a Fonseca, presente in conferenza stampa anche Gonzalo Villar, schierato in 3 spezzoni (18 minuti in totale) di gara nelle prime quattro giornate di campionato.

Qual è stata la principale difficoltà nel passare dal calcio spagnolo a quello italiano?

"È un calcio diverso, c’è un ritmo più alto qui. Quest’anno mi sento più pronto e preparato rispetto a un anno fa”

Ti aspettavi un ritorno di Pedro a questi livelli?

"Per noi, anche per me che sono spagnolo come lui, è un’ottima cosa che lui sia venuto qui. Ha fatto due gol, ma oltre a questo sta giocando benissimo: corre sempre, sembra avere 22 anni come me. Sembra un giovane. Per esempio per il mio amico Carles Pérez è un esempio per imparare e può avere consigli su cosa fare e non fare".