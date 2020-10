Young Boys-Roma, le probabili formazioni

Trasferta svizzera per i giallorossi, con Fonseca che fa ricorso a un ampio turnover. Promossi Villar e Carles Perez, in porta Pau Lopez, la punta sarà Borja Mayoral. Debutto europeo per Kumbulla. Calcio d'inizio alle 18.55, diretta Sky Sport Arena

Forte di una striscia positiva di 12 vittorie in Serie A (9 vittorie e 3 pareggi) la Roma di Fonseca debutta in Europa League all'insegna del turnover. A Berna l'allenatore giallorosso è pronto a dare fiducia ai nuovi arrivi (da Kumbulla, già visto in campionato, a Borja Mayoral) e dovrà per forza rinunciare a Smalling, che si è infortunato prima della sfida con il Benevento.