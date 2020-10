Young Boys-Roma, tutto quello che c'è da sapere

Queste due squadre non si sono mai affrontate nella storia, si tratta quindi del primo confronto assoluto. Lo Young Boys ha però una tradizione favorevole contro le squadre italiane: 4 vittorie in 6 partite disputate, comprese tutte le tre giocate in Svizzera. L'ultima contro la Juventus: 2-1 nella Champions League 2018/2019.

Curiosità

Lo Young Boys non si è mai qualificato alla fase a eliminazione diretta di Europa League in nessuna delle ultime tre partecipazione. L'anno scorso, il club svizzero si qualificò al terzo posto nel suo girone di qualificazione nonostante abbia trovato il gol in tutte e sei le partite disputate. La Roma, invece, è stata eliminata agli ottavi di finale nelle ultime tre partecipazioni. L'anno scorso a eliminare i giallorossi fu il Siviglia, che poi vinse la competizione in finale contro l'Inter.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Edin Dzeko ha una grande tradizione in Europa League con la maglia giallorossa, avendo segnato ben 11 gol in 16 partite, 8 dei quali nelle 10 gare giocate nella fase a gironi.