Milan-Sparta Praga, dove vedere la partita in tv

Il Milan ospita lo Sparta Praga a San Siro per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la vittoria all'esordio nella fase a gironi di Europa League in casa del Celtic, il Milan attende a San Siro lo Sparta Praga. Un'altra prova importante per i rossoneri che, fino a questo momento, non hanno mai perso in stagione: in 9 partite tra campionato ed Europa League, 7 vittorie e 2 pareggi (di cui uno tramutato poi in vittoria ai rigori contro il Rio Ave). Lo Sparta Praga, invece, ha perso la prima partita del girone: 1-4 in casa contro il Lille.