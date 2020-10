Non è andata giù a Jose Mourinho la sconfitta del suo Tottenham in Europa League in casa dell'Anversa, battuti dai belgi per 1-0. Il tecnico portoghese si è mostrato visibilmente arrabbiato sul suo profilo Instagram, con un messaggio chiaro alla squadra: "Le cattive prestazioni meritano cattivi risultati. Spero che tutti su questo autobus siano sconvolti quanto me. Venerdì allenamento alle 11"

Lo sguardo è di quelli che non promettono niente di buono. José Mourinho non ha digerito il ko in Europa League del suo Tottenham sul campo dell'Anversa e dopo la sconfitta subita dalla squadra belga (1-0, rete di Refaelov al 29') il tecnico portoghese si è mostrato visibilmente arrabbiato sul suo profilo Instagram, con un messaggio chiaro alla squadra: "Le cattive prestazioni meritano cattivi risultati. Spero che tutti su questo autobus siano sconvolti quanto me. Venerdì allenamento alle 11...". Gli Spurs avevano vinto 3-0 la prima partita del gruppo in casa contro il Lask Linz, che in questa seconda giornata ha battuto 4-3 il Ludogorets: inglesi e austriaci sono ora appaiati a 3 punti alle spalle dell'Anversa, primo a punteggio pieno nel girone. Il 5 novembre gli inglesi saranno attesi dai bulgari, nel mezzo l'impegno casalingo di domenica in Premier contro il Brighton & Hove Albion, nel quale Gareth Bale e compagni dovranno farsi perdonare dal Mourinho furioso...