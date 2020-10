Roma-CSKA Sofia, dove vedere la partita in tv

La Roma attende il CSKA Sofia all'Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Roma ha vinto all'esordio in Europa League, ottenendo tre punti pesanti in Svizzera contro lo Young Boys: un 1-2 firmato da Bruno Peres e Marash Kumbulla per iniziare al meglio il percorso nel girone A. I giallorossi sono ora attesi dalla prima europea stagionale allo stadio Olimpico, contro il CSKA Sofia. La squadra bulgara, invece, ha iniziato con un risultato negativo il suo cammino in Europa League, perdendo per 0-2 in casa contro il Cluj.