Dopo la vittoria in Svizzera contro lo Young Boys, il cammino della Roma in Europa League riparte dall'Olimpico contro il Cska Sofia che nella prima giornata ha perso 2-0 in casa con i rumeni del Cluj. Fonseca ritrova Smalling al centro della difesa, in attacco riposa Dzeko: c'è Borja Mayoral, supportato da Carles Perez e Mkhitaryan. Diretta su Sky Sport Arena, disponibile su Sky Go, anche in HD

