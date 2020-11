Milan-Lille, le probabili formazioni

Il Milan ha la possibilità di spaccare il gruppo H di Europa League battendo il Lille, che ha 4 punti in classifica. I rossoneri, dopo i successi contro Celtic e Sparta Praga, potrebbero portarsi a quota 9 ipotecando la qualificazione. Il turnover ci sarà, ma in stile Pioli: gioca chi è in forma e chi ambisce a sorpassare nelle gerarchie dei titolari i propri omologhi di ruolo. Calcio d'inizio alle 21, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8.

Milan, Pioli conferma l'XI anti-Celtic

Contro il Lille si fa sul serio per provare ad ipotecare il primo posto nel girone. Pioli predica calma: "Siamo sulla buona strada ma non ci possiamo fermare". E forse anche per questo motivo, nonostante il turnover, Zlatan Ibrahimovic giocherà da titolare la sua sesta partita ogni tre giorni. Per vedere Rebic dal 1' ci sarà tempo, intanto ha dimostrato di essere in forma nello spezzone giocato alla Dacia Arena. Dalot al posto di un Calabria leggermente affaticato, Tonali con Kessie a centrocampo e la stessa tre quarti di Glasgow, con Brahim Diaz a caccia del quarto gol in rossonero. Cinque cambi rispetto a Udine e Ibra sempre presente.



MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez: Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Brahim; Ibrahimovic. All. Pioli



Lille, c'è Botman ma non Robin

Christophe Galtier dovrebbe schierare un 4-4-2 in cui, oltre all'ex difensore del Genoa Soumaoro, che farà da partner a Botman, figurerà a centrocampo un nome che nel corso dell'ultima sessione di calciomercato ha solleticato proprio i rossoneri. Si tratta di Bobakary Soumaré. Al suo fianco ci sarà capitan André. La coppia d'attacco dovrebbe essere Yazici-David.



LILLE (4-4-2) Probabili formazioni: Maignan; Zeki Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David. All. Galtier