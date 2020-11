I rossoneri cercano il terzo successo consecutivo nel gruppo H contro i francesi, reduci dal pareggio casalingo contro il Celtic dopo aver battuto agevolmente lo Sparta Praga in trasferta. Pioli non può rinunciare a Ibrahimovic in attacco: alle sue spalle Castillejo, Brahim e Krunic. Tonali in cabina di regia. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD