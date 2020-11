Tantissimi gol nella serata di Europa League, ma non sono mancati gli errori. Come quello di Kolasinac che, su un'uscita alta sbagliata dal portiere Linde, ha fallito clamorosamente un gol a porta vuota: palla rimasta vagante all'interno dell'area piccola e conclusione altissima del terzino bosniaco con tutto lo specchio a disposizione. Per sua fortuna la mancata rete non ha pregiudicato il netto successo per 4-1 dell'Arsenal contro il Molde

TUTTI I GOL - RISULTATI E CLASSIFICA