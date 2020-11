Momento divertente nell'ultima conferenza stampa post partita di Paulo Fonseca. L'allenatore giallorosso ha risposto a una domanda a proposito del ricorso della Roma (per il ko a tavolino contro il Verona) e aspettato che, il professionista incaricato al suo fianco, traducesse il tutto in rumeno. Quest'ultimo, però, senza accorgersene ha continuato per qualche secondo a parlare in italiano, ricevendo lo sguardo incredulo e divertito del mister portoghese

