Bonera: "Contro Lille stesso spirito di Napoli"

Bonera alla vigilia della sfida con il Lille: "Vincere fa bene al morale, ma nella gara d'andata abbiamo commesso degli errori che non dovremo ripetere. Sarà importante avere lo stesso spirito di Napoli. Qualcuno ancora storce il naso sul Milan? Fa parte del gioco, l'importante è sentirsi forti all'interno. Noi sappiamo cosa abbiamo fatto per arrivare così in alto e sappiamo cosa fare per restarci. Ibra? È già carico per il rientro, ma non è una sorpresa"

La vittoria di Napoli è stata un'ulteriore conferma della forza del Milan, che punta a proseguire questo straordinario momento anche in Europa League. I rossoneri faranno visita al Lille, squadra che fin qui ha inflitto agli uomini di Pioli l'unica sconfitta stagionale: un pesante 0-3 a San Siro nella gara d'andata. Daniele Bonera, che ancora una volta sostituirà l'allenatore positivo al Covid, ha presentato la sfida in conferenza stampa. La vittoria di Napoli ha dato un'ulteriore iniezione di fiducia? "Vincere fa bene al morale, affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà ma nella gara d'andata abbiamo commesso errori tecnici e di posizionamento. Cercheremo di non commetterli in questa partita e di vincerla". L'Europa League può rappresentare un problema in futuro? "Il fatto di giocare ogni tre giorni è ormai una costante da maggio. Non credo sia un problema, abbiamo una rosa di alto livello. In questo momento abbiamo qualche infortunato, ma sarà importante riproporre lo stesso spirito visto a Napoli".