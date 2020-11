Formazioni: le scelte di Fonseca

Emergenza in difesa per l'allenatore della Roma, privo di ben 6 difensori (Smalling, Ibanez, Mancini, Kumbulla, Fazio e Santon): Cristante viene proposto ancora al centro della difesa a 3, completata da Juan Jesus e Spinazzola. Bruno Peres vince il ballottaggio con Karsdorp sulla destra, in mezzo al campo Diawara, che non era titolare dal 19 settembre. In attacco confermato Borja Mayoral, supportato da Carles Perez e Pellegrini: Pedro e Mkhitaryan riposano.