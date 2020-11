Lille-Milan, orari e dove vedere la partita in tv

Tre punti per cancellare la pesante sconfitta di San Siro nel turno precedente e per riprendersi il primato nel gruppo H di Europa League: è questo l’obiettivo del Milan che giovedì, ore 18.55, sfiderà in trasferta il Lille nella quarta giornata della fase a gironi della competizione. Rossoneri secondi a quota sei punti (vittorie contro Celtic e Sparta Praga), uno in meno del Lille capolista che con il successo di San Siro (3-0) dello scorso 5 novembre ha messo fine alla lunga striscia di imbattibilità della squadra di Pioli che adesso cerca il riscatto.