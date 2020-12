Pioli guarito dal Covid: in panchina col Celtic

Stefano Pioli , insieme al suo vice Giacomo Murelli , torneranno regolarmente sulla panchina del Milan. Entrambi infatti sono risultati negativi all'ultimo tampone effettuato e riprenderanno da subito le loro mansioni, come ha comunicato il club in una nota ufficiale. "AC Milan comunica che il tecnico Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow " si legge sul sito del Milan. Sarà inoltre Pioli a tenere la conferenza stampa pre-partita e non Daniele Bonera , che l'ha sostituito nelle ultime tre partite.

Il bilancio con Bonera in panchina

Bonera, collaboratore tecnico di Pioli, ha guidato la squadra per una settimana. L'allenatore era risultato positivo lo scorso 14 novembre e ha saltato le gare con Napoli, Lille e Fiorentina. In campionato i rossoneri hanno raccolto due vittorie, mentre in Francia è arrivato un pareggio. Pioli dunque ritrova il Milan dove l'aveva lasciato: al primo posto in campionato e al secondo in Europa League.