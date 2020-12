Ieri 23.225 nuovi casi e 993 decessi

Ucraina: 15.131 contagi e 235 morti in 24 ore

In Ucraina nelle ultime 24 ore si sono registrati 15.131 nuovi contagi di Covid-19 e 235 decessi, i contagi appaiono in aumento rispetto ai giorni scorsi. In totale, stando ai dati ufficiali, in Ucraina sono stati finora accertati 787.891 contagi e 13.195 decessi provocati dal Covid.