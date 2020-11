Al termine della partita con la Fiorentina, l’allenatore ha festeggiato coi giocatori in videochiamata. "È sempre con noi, anche nel lavoro quotidiano a Milanello" ha detto Bonera MILAN-FIORENTINA 2-0, GOL E HIGHLIGHTS

Non si ferma più il Milan, che batte anche la Fiorentina a San Siro e allunga in testa alla classifica, nonostante le assenze importanti di Zlatan Ibrahimovic in campo e di Stefano Pioli in panchina. L’allenatore rossonero si è voluto complimentare con la squadra al termine della partita. Così, al fischio finale, il team manager Andrea Romeo l’ha videochiamato, passando il telefono a vari giocatori mentre si avviavano negli spogliatoi. Tra gli altri Kessié, Tonali, Donnarumma hanno mandato un saluto a Pioli e festeggiato con lui, in attesa che guarisca dal coronavirus, a cui è risultato positivo lo scorso 14 novembre. Pioli si è poi ricollegato con tutta la squadra all'interno dello spogliatoio. Nell'occasione, il centrocampista ha anche chiesto se potrà continuare a calciare i rigori nonostante il gol e l'errore contro la Fiorentina. "Siamo un gruppo sano e con dei valori, abbiamo fatto la videochiamata perché Pioli aveva voglia di fare i complimenti ai ragazzi. È sempre con noi anche nel lavoro quotidiano a Milanello" ha detto Daniele Bonera, che lo sta sostituendo in panchina, intervistato da Dazn.

Bonera: "Messo un altro tassello al puzzle" leggi anche Donnarumma: "Rinnovo? Voglio restare a lungo" Bonera ha analizzato così il successo sui toscani: "Abbiamo messo un altro tassello al puzzle, sicuramente la terza partita della settimana è sempre la più complicato ma abbiamo agito e reagito da grande squadra quale siamo. Siamo contenti del risultato, della prestazione e dello spirito". Da quando c’è lui in panchina, il Milan ha ottenuto due vittorie in campionato e un pareggio in Europa League. "Sono molto contento di essere qui, ma Pioli è un grandissimo allenatore e siamo tutti ansiosi di rivederlo a Milanello, per me ci sarà tempo" ha glissato Bonera sulla possibilità di allenare.

La crescita dei singoli e di squadra leggi anche Bonera: "Sappiamo come restare in alto senza Ibra" "Kessié un giocatore importante, anche per la qualità. Pensavamo che fosse solo un giocatore di grande forza ma è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tecnico nella gestione della palla. Calhanoglu? Ci sono momenti della stagione in cui si calcia due volte e si fanno tre gol, oggi invece ha preso il palo. Ma il suo apporto va al di là del normale: siamo molto soddisfatti del suo rendimento. Calabria ha avuto una crescita di personalità, Kjaer invece sapevamo che la sua esperienza sarebbe servita: è un leader e un giocatore affidabile. Quando serve da far vedere chi è, Donnarumma c’è sempre come i grandi campioni" ha concluso Bonera.