Az Alkmaar-Napoli, le probabili formazioni

La squadra di Gattuso gioca in casa degli olandesi dell’AZ Alkmaar, che all'andata vinsero al San Paolo. Esclusi dalla lista dei convocati Osimhen, Rrahmani e Hysaj. Diretta su Sky Sport Uno , Sky Sport 252 e anche in chiaro su TV8 . Calcio d'inizio alle 21

Napoli, ancora lavoro a parte per Osimhen

approfondimento

Gattuso: "Insigne sia meno musone. Ora continuità"

Alla vigilia della trasferta olandese il gruppo di Gattuso ha lavorato in palestra e sui campi, con una sessione di lavoro finalizzato alla velocità e chiusura con esercitazione tattica e calci piazzati. Terapie e lavoro personalizzato per Osimhen. Rrhamani è risultato negativo al tampone e riprenderà gli allenamenti senza prendere parte all'impegno europeo. Figurano invece tra i convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne. Per Hysaj si attende l'esito del secondo tampone: il primo, in Albania, è risultato negativo.



NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso