Quel giorno Calafiori, in campo da sotto età con la Primavera e poche settimane prima vincitore di Scudetto e Supercoppa Under 17, giocava con la maglia della Roma in Youth League . Di fronte il Viktoria Plzen , dietro l'angolo un intervento che rischia di cambiare la carriera: quello di Vaclav Svoboda. Minuto 80. Calafiori resta a terra, con le mani sul volto e con il ginocchio sinistro distrutto. Trasporto d'urgenza a Villa Stuart e la diagnosi è terribile: rottura di tutti i legamenti, tutti i menischi e della capsula articolare. A 16 anni e mezzo , il timore era che la carriera del difensore potesse essere compromessa. Il giorno dopo l'infortunio, poche ore dopo aver visto Dzeko dedicargli la tripletta di Europa League contro il Plzen prendendo una maglia con il suo nome e mostrandola a stadio e telecamere, Riccardo lanciava la sua ripartenza su Instagram: "È arrivato il momento di mettere da parte il ragazzo, a tratti ragazzino che sono stato fino ad ora e diventare uomo - scriveva - la voglia di tornare più forte di prima aumenterà ogni giorno. Per l'ennesima volta mi trovo davanti ad una sfida difficilissima, ma come sempre la vincerò" .

"Indimenticabile, peccato solo per assenza tifosi"

Determinazione e qualità, che hanno portato Calafiori a 21 mesi da quell'infortunio a esordire da titolare in campionato con la maglia della Roma. Sabato 1 agosto, vittoria giallorossa per 3-1 sul campo della Juve: Riccardo si vede anche annullare un gol. Fonseca lo ha confermato in prima squadra, Calafiori ha superato anche la positività al Covid-19 e contro lo Young Boys in quel sinistro sotto l'incrocio ha scaricato le ansie e le battaglie di due anni non semplici. Primo gol da professionista "indimenticabile - lo ha definito a Sky Sport - lo sognavo da tanto tempo e immaginarlo più bello di così era complicato. Se ci fosse stato anche il pubblico sarebbe stato anche meglio. L'infortunio? Diciamo che è stato il periodo più difficile ma ora è anche il più bello della mia vita. Ho fatto cose che credevo fosse impossibile fare, ci ho messo tanto lavoro, tanto impegno. Alla fine sono nato per giocare a calcio". Parole di chi ha festeggiato un gol speciale, proprio mentre sul terreno di gioco era pronto a entrare Dzeko, l'uomo della dedica nel giorno più difficile. Una gioia condivisa con i compagni ("Sono molto contento per Cala, ci aveva provato nel primo tempo e poi ha fatto questo super gol" spiega Spinazzola a Sky Sport) e mister Fonseca, che gli ha dato fiducia: "Mi è piaciuta molto la sua partita - il commento dell'allenatore portoghese - sta bene, sta crescendo, è pronto e per me è importante come tutti gli altri".