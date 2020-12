Il difensore inglese, indisponibile da un mese, si è allenato in gruppo e potrebbe giocare giovedì in Europa League. Differenziato per Veretout e Zaniolo, con quest'ultimo che prosegue la fase di recupero post infortunio

Arrivano buone notizie dall’infermeria giallorossa in vista dei prossimi impegni che attendono la squadra allenata da Fonseca. L’allenatore della Roma, infatti, potrà presto nuovamente contare su Chris Smalling: il difensore inglese – fermo da un mese per un problema al ginocchio – si è nuovamente allenato regolarmente con il resto dei compagni in gruppo e potrebbe essere convocato per la sfida di Europa League di giovedì contro il CSKA Sofia. Una gara ormai che non ha più nulla da dire per quanto riguarda il discorso qualificazione – Roma già certa del primo posto nel girone – ma che potrebbe essere utile al difensore inglese per mettere minuti nelle gambe in vista della sfida contro il Bologna, prossimo impegno in Serie A. Smalling, ricordiamo, ha disputato l’ultima gara lo scorso 8 novembre contro il Genoa in campionato.