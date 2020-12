CSKA Sofia-Roma, dove vedere la partita in tv

Il cammino europeo fin qui è stato pressoché perfetto, adesso la Roma vuole chiudere in bellezza. Già qualificata ai sedicesimi di finale e certa del primo posto grazie ai 13 punti (4 vittorie e 1 pareggio) conquistati nelle prime cinque gara, la squadra di Paulo Fonseca vola in Bulgaria per affrontare il CSKA Sofia nella sesta e ultima giornata del girone A di Europa League. Anche i bulgari, ultimi nel raggruppamento con appena due punti e dunque già eliminati, non hanno più nulla da chiedere alla competizione, ma vorranno comunque provare a conquistare un altro risultato di prestigio dopo aver imposto ai giallorossi lo 0-0 all'Olimpico nel match di andata. Turnover per Fonseca, che con il passaggio del turno già in tasca farà rifiatare alcuni elementi in vista dei prossimi impegni di campionato.