Ancora una vittoria per Milan, che vince 1-0 sul campo dello Sparta Praga e archivia anche il girone di Europa League con il primo posto in classifica. Una cavalcata forse imprevedibile solo qualche mese fa, ma alla quale Stefano Pioli ha sempre creduto. Lo ha spiegato lo stesso allenatore rossonero, nel post partita, ai microfoni di Sky Sport: "Da quando ho conosciuto bene i miei giocatori ho sempre avuto tanta fiducia. E' una squadra con qualità e un gruppo serio, c'è sempre stata molto positività. Chiaramente era difficile immaginare una serie così lunga di risultati, ma siamo bravi a preparare ogni partita e concentrarci sempre nonostante gli impegni ravvicinati. Segnali importanti anche dalle seconde linee, ma non avevo dubbi sulle qualità di questo gruppo". E ora la testa ritorna subito sul campionato, con le coppe europee che potrebbero rivestire un ruolo fondamentale nella lotta scudetto: "Non so se l'Inter avrà un vantaggio dal non giocare le coppe, non voglio sprecare energie nel pensare ai nostri avversari. Dobbiamo pensare al nostro percorso, concentrarci alla prossima sfida contro il Parma che sarà particolarmente difficile. Pensiamo a fare bene fino a Natale e poi recuperiamo un po' di energie. Il campionato è lungo e le avversarie sono forti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare il campionato scorso, andare avanti in tutte le competizioni e continuare così".