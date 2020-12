Colombo dal 1', le probabili di Sparta Praga-Milan

I rossoneri rinunciano ai propri giocatori migliori, tra riposi e infortuni, con Pioli pronto a lanciare Colombo titolare. In difesa spazio a Conti e Duarte. Per lo Sparta Praga unico ballottaggio in attacco nel 5-3-2 di Kotal. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21:00

Per l'occasione, Vaclav Kotal ragiona ad un assetto più difensivo e potrebbe proporre una difesa a cinque con Vindheim e Hanousek sulle fasce e Pavelka, Celustka e Hancko al centro. Travnik, Soucek e Krejci comporranno il terzetto di centrocampo, mentre accanto a Julis è ballottaggio tra Dockal e Karlsson col primo favorito. Ancora assenti per infortunio Kozak e Hlozek.

Milan, big a casa e tanto turnover

vedi anche

Milan, Pioli: "Ibra sta meglio. Leao ok in coppa"

Già forte della qualificazione ai sedicesimi, sarà un Milan molto diverso dal solito per Stefano Pioli. In porta torna Tatarusanu, in cerca di riscatto dopo gli errori commessi contro la Roma nella sua ultima apparizione. In difesa, spazio a Conti e Duarte che hanno avuto finora poco spazio, con Gabbia e Dalot a completare la linea a quattro. Krunic e Tonali agiranno in mediana, mentre Castillejo, Brahim Diaz e Hauge giocheranno sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Colombo. Non convocati tra infortuni e riposi Donnarumma, Romagnoli, Kjaer, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Krunic, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Colombo.