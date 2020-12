Lunedì 14 dicembre dalle ore 13, Milan, Napoli e Roma conosceranno le rispettive avversarie nei sedicesimi di finale di Europa League. Diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv e in streaming sul sito skysport.it, tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio

Milan, Napoli e Roma scopriranno presto quali saranno le avversarie da superare per continuare il cammino europeo: è tutto pronto per il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli accoppiamenti verranno stabiliti nella giornata di lunedì 14 dicembre, a partire dalle ore 13, e il sorteggio si svolgerà a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 24 club che hanno superato la fase a gironi, più le 8 squadre provenienti dalla Champions League (le terze classificate dei rispettivi gironi). Le tre squadre italiane, che hanno terminato la fase a gironi al primo posto, saranno teste di serie. Insieme a loro anche le altre nove squadre che hanno vinto i propri raggruppamenti e quattro delle migliori terze "retrocesse" dalla Champions. Le altre 16 squadre saranno inserite in seconda fascia.

Dove vedere il sorteggio di Europa League EUROPA LEAGUE Sedicesimi, le possibili avversarie delle italiane Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma a Nyon lunedì 14 dicembre dalle ore 13, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. In streaming su Sky Go e sul sito skysport.it. In studio Leo Di Bello, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani

Le squadre partecipanti Teste di serie Arsenal (ING)

Ajax (OLA)

Club Brugge (BEL)

Dinamo Zagabria (CRO)

Hoffenheim (GER)

Leicester (ENG)

Leverkusen (GER)

Manchester United (ING)

Milan (ITA)

(ITA) Napoli (ITA)

(ITA) PSV Eindhoven (OLA)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

(ITA) Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ING)

Villarreal (SPA) Seconda fascia Anversa (BEL)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Dynamo Kiev (UCR)

Granada (SPA)

Krasnodar (RUS)

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)

Real Sociedad (SPA)

Salisburgo (AUS)

Slavia Praga (CZE)



Stella Rossa (SRB)

Wolfsberg (AUS)

Young Boys (SVI)

Come funziona il sorteggio Nei sedicesimi di finale non si potranno affrontare tra loro squadre della stessa federazione. Inoltre non vi potranno essere sfide contro club già affrontati nella fase a gironi. Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa. Come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, non potranno essere sorteggiate contro squadre russe e ucraine.