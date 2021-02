La Roma torna a giocare in Europa League, giallorossi impegnati in Portogallo nella gara d'andata dei sedicesimi contro il Braga . Una sfida da ex per Paulo Fonseca , che ha allenato il club portoghese nella stagione 2015/2016 vincendo anche una Coppa nazionale. "È sempre speciale tornare in questa casa dove sono stato molto felice, ho molti amici qui che ovviamente ora sono avversari, quando inizia la partita penserò solo a vincerla – le parole dell'allenatore giallorosso a Sky Sport - Il Braga ha una squadra fortissima, stanno facendo un grande campionato e hanno vinto contro le migliori squadre del Portogallo. Hanno un ottimo allenatore, con una forte identità e per noi sarà una partita molto difficile". Rientra Dzeko , ma senza fascia: " Edin ritornerà a giocare, il capitano starà Bryan Cristante ", aggiunge Fonseca.

"Mi aspetto una gara aperta e spettacolare"

Dzeko titolare, con lui Mkhitaryan e Pedro

L'allenatore giallorosso ha poi parlato anche in conferenza stampa: "Ho messo in guardia i calciatori perché molti non conoscono il calcio portoghese, il match sarà molto difficile e bisognerà fare del nostro meglio per vincere. Tutti ritengono ci sia una differenza di qualità, ma il Braga può giocarsela con tutti. Sono forti, organizzati e lo stanno dimostrato, in campionato hanno ottenuto ottimi risultati. Se non ci sarà pioggia potrebbe uscire una partita spettacolare, le due squadre giocano in maniera offensiva, pressano alto e non aspettano l'avversario. Mi aspetto una gara aperta".