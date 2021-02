Una staffetta e un gol ciascuno. I bomber di Fonseca trascinano la squadra. A fine partita, l’attaccante spagnolo esprime una sua idea tattica: "Io in coppia con Edin? Si può ma io non sono l’allenatore". E all’arrivo di Fonseca negli studi post Europa League su Sky ci scherza su: "Non dite che ve l’ho detto…"

Un simpatico siparietto negli studi Sky dopo la partita di Europa League tra Braga e Roma. Dopo aver segnato il gol della tranquillità, in una partita che ha dato un bel vantaggio ai giallorossi in chiave qualificazione agli ottavi, Borja Mayoral ha parlato della sua prova, ma soprattutto del compagno di squadra ritrovato: Edin Dzeko: "Imparo da lui perché ha qualità, ha fatto tanto nel calcio. Gioco un calcio diverso da lui, posso giocare negli spazi più di lui. L’allenatore poi decide chi gioca"

I due in coppia?

E alla domanda se un giorno possano giocare insieme, Borja Mayoral risponde sinceramente: “Si è una possibilità, è successo anche con Benzema (al Real Madrid ndr), ma io non sono l’allenatore. Lui è il capo e decide chi deve giocare, è una domanda per lui. Io non posso dire niente”. E al momento negli studi sta per arrivare il suo allenatore (Fonseca), lui ci scherza su: “Non dite che ve l’ho detto eh!”.

Fonseca: "Non lo escludo in futuro"

E l’allenatore non ha escluso questa possibilità: “Vediamo in futuro. La squadra sta giocando bene con questo modulo ma non sono chiuso a giocare con due attaccanti".