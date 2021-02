Successo per i giallorossi nell'andata dei sedicesimi di Europa League, 2-0 a Braga che soddisfa Paulo Fonseca: "Abbiamo avuto problemi in difesa, non era facile trovare soluzioni. Difficile avere Cristante e Ibanez per la partita col Benevento". Sul ritorno di Dzeko: "Non è importante la fascia di capitano, ha giocato molto bene come Mayoral. Schierarli insieme dall'inizio? Non sono chiuso sull'argomento" BRAGA-ROMA 0-2, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Una vittoria importante, 2-0 ottenuto a Braga che permette alla Roma di vedere gli ottavi di finale. Appuntamento tra una settimana all’Olimpico per il ritorno dei sedicesimi, certo è che Paulo Fonseca si è detto contento dell’ennesima conferma della sua squadra: "È stata la dimostrazione dello spirito di squadra. Abbiamo avuto tanti problemi coi difensori centrali: trovare soluzioni in una situazione del genere non era facile. Spinazzola e Karsdorp se la sono cavata bene, bravo anche Veretout come terzino. È stato difficile ma complimenti alla squadra". Seconda partita di fila senza gol al passivo, un fattore come due centravanti che segnano gol pesanti: "Dzeko ha giocato molto bene e Mayoral è entrato altrettanto bene. Il Braga ha qualità: nel primo tempo hanno attaccato la profondità ma non hanno mai avuto occasioni per fare gol. Tutta la squadra ha lavorato molto bene difensivamente".

Fonseca: "Dzeko? Non è importante la fascia" Da valutare le condizioni di Cristante e Ibanez, ennesimi infortunati di una difesa sempre più incerottata: "Non ho parlato con il medico, venerdì dovremo valutare ma sembra difficile averli per il Benevento". Una squadra in crescita chiamata a svoltare negli scontri con le big: "La verità è che non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi squadre, ma abbiamo quasi sempre giocato in trasferta. Ora ci aspettano in casa e lavoriamo per farci trovare pronti". Sulla fascia destinata a Mancini e non a Dzeko dopo l’uscita di Cristante (capitano all’inizio del match): "Il vice era Mancini, stiamo restando su un argomento che per me non è importante. Vediamo in futuro, non è importante la fascia. La coesistenza Dzeko-Mayoral? Può succedere, non sono chiuso sulla questione, penso però che la squadra stia giocando bene così".