Braga-Roma, orari e dove vedere la partita in tv

Una sfida inedita per la Roma, impegnata nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Sporting Braga. La squadra allenata da Paulo Fonseca affronta per la prima volta i portoghesi in competizioni europee: una gara tutta da vivere, con la formazione giallorossa che cercherà di indirizzare il discorso qualificazione sui binari giusti già a partite da questo match d’andata. Una sfida speciale per Fonseca, che ha allenato il Braga nel 2015/16 portandolo fino ai quarti di finale di Europa League. Braga – imbattuto in gara casalinghe contro squadre italiane in competizioni europee – che occupa il terzo posto in classifica nel campionato portoghese; stessa posizione della Roma in Serie A.