Braga-Roma: Dzeko titolare, emergenza in difesa

Reduce da un buon momento in campionato, la Roma vuole continuare il suo percorso europeo e per farlo cerca un risultato positivo in Portogallo nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League . Scontro con il suo passato per Paulo Fonseca, che ha tutta l'intenzione di ben figurare contro il Braga , club allenato nella stagione 2015/16. Squadre in campo alle 18:55 , diretta su Sky Sport Arena .

Qualche problema di formazione per Carlos Carvalhal , che dovrà fare a meno degli infortunati Castro , Carmo, Moura e Medeiros. Nel suo 3-4-2-1, modulo speculare a quello giallorosso, l'allenatore portoghese dovrebbe dunque dare spazio a Matheus in porta, difeso da Tormena, Vian e Siqueira . A centrocampo Esgaio, Al Musrati, Novais e Galeno, con Horta e l'ex Chievo Piazon alle spalle dell'unica punta Ruiz .

La probabile formazione della Roma

Lo ha annunciato lo stesso Paulo Fonseca in conferenza: il titolare in attacco sarà Dzeko. Il bosniaco, seppur senza fascia di capitano, torna dall'inizio dopo gli screzi con l'allenatore e sarà supportato da Pedro e Mkhitaryan. Poco turnover per i giallorossi, che si presenteranno in Portogallo con il terzetto di difesa composto da Mancini, Cristante e Ibanez. In porta ancora Pau Lopez, in mezzo riposa Villar: Diawara pronto a giocare con Veretout, i soliti Karsdorp e Spinazzola sulle fasce.



ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko. All. Fonseca