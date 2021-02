Granada-Napoli: c'è Osimhen, Ruiz torna titolare

Gattuso con gli uomini contati a Granada per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Scelte obbligate, indisponibili ben 10 giocatori: in attacco c'è Osimhen, in mezzo torna Fabian Ruiz dall'inizio. Diretta su Sky Sport Uno alle 21

I sedicesimi di finale di Europa League da affrontare in una situazione di piena emergenza: momento non semplice per il Napoli, che per il match di andata contro il Granada si è presentato in Andalusia con 14 giocatori ai quali si sono aggiunti 6 ragazzi della Primavera. Scelte obbligate dunque per Gennaro Gattuso, che non potrà pensare a preservare qualcuno in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Atalanta. In Spagna calcio d'inizio alle 21, diretta su Sky Sport Uno.