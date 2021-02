Pioli: "Il derby arriva al momento giusto"

Un pari maturato nel finale che lascia l’amaro in bocca, anche se resta un risultato favorevole in ottica qualificazione. Stefano Pioli non vuole rivedere gli stessi cali concentrazione avuti contro la Stella Rossa, nelle prossime gare del Milan. "Dobbiamo alzare il livello della prestazione, è un momento importante per la nostra stagione, siamo ai sedicesimi di Europa League e ora abbiamo il derby. Non sono ancora momenti decisivi, ma sono fondamentali: bisogna aumentare il livello e fare meglio. Dovevamo farlo fino alla fine e ci siamo quasi riusciti. Non abbiamo vinto la partita perché non abbiamo avuto la personalità di muovere la palla un po' in più" ha osservato l’allenatore intervistato da Sky Sport al termine della gara. Adesso si può già pensare al derby: "Ultimamente sono sempre state partite equilibrate, credo che la squadra che non subirà gol avrà molte possibilità di vincere. Noi abbiamo un modo di stare in campo, l'Inter ha altre caratteristiche: la sfida arriva in un momento giusto, dove le squadre sono molto vicine sia come livello che in classifica".