Stella Rossa-Milan: 7 cambi e Mandzukic per Ibra

Per la trasferta di Belgrado contro la squadra di Stankovic Pioli è pronto ad attuare un ampio turnovere in vista del derby con l'Inter: Ibra è convocato ma parte dalla panchina, il centravanti titolare sarà Mandzukic. Inizialmente fuori anche Kessié. Nella Stella Rossa panchina per Falcinelli e Falco. Si gioca alle 18:55, diretta su Sky Sport Uno PIOLI: "MANDZUKIC È PRONTO" Condividi:

Dimenticare la sconfitta dell'ultimo turno di campionato con lo Spezia e ottenere un risultato positivo non solo per mettere in discesa il discorso qualificazione agli ottavi, ma anche per arrivare nel migliore dei modi al derby con l'Inter. Obiettivi chiari per il Milan, che cerca risposte nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. Una trasferta insidiosa per i rossoneri, che a Belgrado sfideranno la squadra serba con qualche cambio di formazione: calcio d'inizio alle 18:55, diretta su Sky Sport Uno.

La probabile formazione della Stella Rossa Aria di derby per Dejan Stankovic, che vuole ben figurare contro i suoi rivali di quando era calciatore. Modulo speculare ai rossoneri per l'ex centrocampista dell'Inter, che però non dovrebbe schierare dall'inizio i due italiani presenti in rosa, gli attaccanti Diego Falcinelli e Filippo Falco: la punta sarà infatti Pavkov, con El Fardou, Ivanic e Gavric a sostegno. Sia per l'ex Crotone che per l'ex Lecce, possibile un impiego a gara in corso. STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Petrovic, Sanogo; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov. All.: Stankovic

La probabile formazione del Milan approfondimento Milan, che succede? I motivi della flessione Con soli due giorni a disposizione dopo il rientro da Belgrado per preparare il derby con l'Inter, inevitabilmente Stefano Pioli pensa a più di un cambio. Ampio turnover per l'allenatore rossonero, a partire dalla difesa: davanti a Donnarumma la coppia centrale sarà formata da Tomori e Romagnoli, a sinistra confermato Theo Hernandez mentre a destra ecco la novità Kalulu. Diga di centrocampo formata da Bennacer e Meité: turno di riposo per Kessié. Sulla trequarti, fasce presidiate da Rebic e Castillejo, con Krunic in mezzo alle spalle dell'unica punta che non sarà Ibrahimovic: lo svedese parte in panchina, pronto a esordire da titolare Mandzukic. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. All. Pioli