Il centrocampista rossonero è stato costretto a lasciare il campo al 39’ (al suo posto è entrato Tonali) per un problema muscolare. A fine partita, Stefano Pioli ha spiegato: "Pensavamo di aver fatto di tutto per evitarlo, ma si tratta di una ricaduta dell’infortunio". Si trascina un problema al bicipite femorale che l’ha tenuto fermo per metà dicembre e tutto gennaio. E tra tre giorni c'è il derby

In una serata comunque positiva per il risultato (2-2 in trasferta), nonostante la beffa finale del pari subito nel finale da una Stella Rossa in 10, il Milan torna da Belgrado con una brutta notizia. Al 39’ della sfida di Europa League, Ismail Bennacer è stato costretto a lasciare il campo e a essere sostituito da Tonali per un problema ai flessori della coscia destra. Il centrocampista algerino veniva già da una lesione al bicipite femorale subita a metà dicembre che l’aveva costretto a saltare le ultime partite del 2020 e praticamente il mese di gennaio. Le sue condizioni saranno comunque valutate nelle prossime ore.

Pioli: "La nota dolente della serata"

A fine partita, l’allenatore del Milan ne ha parlato a Sky: "La nota veramente dolente è la ricaduta dell’infortunio a Bennacer. Pensavamo di aver fatto tutto per non correre più rischi, invece qualcosina ha sentito. Questo è l’aspetto molto negativo della serata di stasera. Peccato perché è un ragazzo che stava dando tanto, che stava crescendo tanto. Adesso se si deve fermare di nuovo, dispiace soprattutto per lui perché è un ragazzo che ha lavorato per darci una mano".