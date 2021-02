Napoli atteso dal ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Granada, gli azzurri sono chiamati a fare una grande rimonta per ribaltare il 2-0 subito in Spagna e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Gattuso lo farà ancora una volta in piena emergenza, dopo l'ulteriore delusione per la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta. Un ko che ha convinto la società a iniziare un periodo di silenzio stampa, interrotto però momentaneamente dagli obblighi Uefa che hanno portato Rino Gattuso a parlare alla vigilia della gara di ritorno contro il Granada. L'allenatore azzurro spera di scacciare via il periodo negativo con una bella vittoria: "Le critiche sono meritate, le cose non vanno bene e la responsabilità è mia - le sue parole in conferenza - È giusto essere massacrato, ma spero che i giocatori stiano tranquilli. Importanza Europa League? Mi viene da ridere quando sento parlare di obiettivi, noi pensiamo a tutte le competizioni. Ma bisogna valutare come arriviamo alle partite, noi e la Juve abbiamo giocato più di tutti e non abbiamo tempo per recuperare. Con 5 cambi vincevamo le gare grazie a chi subentrava, ora devo ringraziare i giocatori che stringono i denti giocando ogni 3 giorni. Siamo con l'acqua alla gola, ma non è una scusa. Chi gioca dà tutto, ma ci alleniamo poco e per fare il gioco che vogliamo, costruendo dal basso, devi lavorarci quotidianamente, ma non c'è mai una settimana intera per lavorare".