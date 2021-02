Napoli-Granada, dove vedere la partita in tv

Dopo il 2-0 della gara d'andata, il Napoli ospita il Granada al Maradona per tentare la grande rimonta: tutte le informazioni su come guardare in tv il ritorno dei sedicesimi di Europa League

In Spagna, nella gara d'andata, ha vinto il Granada per 2-0, ora il Napoli è chiamato a una grande rimonta al Maradona per proseguire il suo percorso in Europa League. Gli azzurri non vivono un buon momento, visto che anche in campionato è arrivata una pesante sconfitta contro l'Atalanta. Gattuso, inoltre, deve convivere con un'emergenza resa ancor più grave dall'infortunio subito proprio al Gewiss Stadium da Osimhen. Il Napoli proverà a ribaltare il risultato al Maradona, per conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.