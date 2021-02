Le scelte di Gattuso

Tantissimi gli indisponibili per il Napoli, con il reparto d'attacco in cui spiccano le assenze di Osimhen e Petagna: senza centravanti di ruolo a disposizione, Gattuso deve schierare il tandem Insigne-Politano, supportato da Zielinski. Mertens non è al meglio: convocato e in panchina, pronto a entrare a gara in corso se ce ne fosse bisogno. Dietro si passa a 3, con Di Lorenzo che si alza sulla linea dei centrocampisti. Nel terzetto di centrali, Koulibaly dovrebbe spostarsi sul centrosinistra, con Rrahmani a destra e Maksimovic in mezzo