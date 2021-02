Roma-Braga, dove vedere la partita in tv

Dopo aver vinto la gara d'andata in Portogallo, la Roma ospita il Braga allo stadio Olimpico: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Roma torna a giocare in Europa League, per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale. All'Olimpico arriva il Braga, squadra già sconfitta per 0-2 in Portogallo nella partita d'andata. Un successo importante per i giallorossi, che dà un vantaggio considerevole in vista della seconda sfida. La squadra di Paulo Fonseca dovrà difendere questo risultato per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.