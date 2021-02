Europa League, dove vedere i sorteggi in tv

Venerdì 26 febbraio dalle ore 13 verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League. Diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv e in streaming sul sito skysport.it, tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio

L' Europa League entra nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. È tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale , che si svolgerà nella giornata di venerdì 26 febbraio , a partire dalle ore 13 , a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della UEFA. Nelle urne saranno inseriti i 16 club che hanno superato i sedicesimi di finale.

Dove vedere il sorteggio di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, in programma a Nyon venerdì 26 febbraio dalle ore 13, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Football e Now Tv. In streaming su Sky Go e sul sito skysport.it.