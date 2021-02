9/11

PRECEDENTI: L'immagine che rimane nella mente dei tifosi del Milan è quella dello straordinario gol di Kakà (il secondo) segnato a Old Trafford nel 3-2 del 2007 poi ribaltato a San Siro con un netto 3-0. Equilibrio perfetto nelle 10 sfide in competizioni UEFA: 5 successi per parte. Il Milan ha superato il turno in quattro delle cinque occasioni in cui ha affrontato il Manchester United nella fase a eliminazione diretta in competizioni UEFA. Il Milan ha perso tre delle ultime quattro gare contro i Red Devils (1 vittoria).

Milan-Man United, i precedenti. VIDEO