Fonseca: "Shakhtar? E' destino, li conosco bene"

Una sfida dal sapore speciale contro il suo passato, Fonseca ritrova il "suo" Shakhtar , avversario che la Roma affronterà negli ottavi di finale di Europa League. " È stato il destino a farci giocare contro il mio ex club”, le parole dell’allenatore della Roma. “Sarà un turno difficile. Io conosco bene lo Shakhta r, conosco bene i suoi giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League, hanno vinto due volte contro il Real Madrid, hanno pareggiato contro la formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima". Fonseca che ha parlato così del suo ritorno in Ucraina: "È bello ritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario . Mi farà piacere rivedere le persone dello Shakhtar, mi farà piacere rivedere un posto che mi ha reso felice". Fonseca entra poi nel dettaglio del doppio confronto contro gli ucraini: "Sarà importante farà una buona partita all’andata qui a Roma. Io so che è sempre difficile giocare in Ucraina, in questo caso a Kiev, dovremo fare una buona prestazione all’Olimpico. È una squadra difficile, forte, dovremo stare al 100% nelle due occasioni", le parole dell’allenatore a Roma TV.

Tiago Pinto: "Shakhtar esperto, che sfida per Fonseca!"

"Sarà un partita difficile perché lo Shakhtar è una squadra molto esperta nelle competizioni europee". Lo ha detto il general manager della Roma Tiago Pinto ai microfoni del club dopo i sorteggi degli ottavi di finale dell'Europa League. "Anche in questa stagione hanno battuto il Real Madrid due volte - ha aggiunto il dirigente giallorosso - e penso che questo dimostri quanto sono forti. Hanno un ottimo allenatore, il portoghese Luis Castro, e un'ottima squadra. E sicuramente sarà una sfida divertente per Paulo Fonseca, dato che ha un importante trascorso con lo Shakhtar. Quindi sarà una grande occasione per lui". Pinto non nasconde le ambizioni della Roma: “In Europa League, come in campionato, vogliamo migliorare le nostre prestazioni e vogliamo ottenere i migliori risultati possibili. Vogliamo provare a raggiungere le fasi finali. Penso che le partite contro il Braga abbiano dimostrato che stiamo giocando meglio e che stiamo migliorando il nostro livello. Possiamo avere possibilità di passare al turno successivo e continuare ad avere buoni risultati in questa competizione". Tiago Pinto ha poi concluso: "Più che pensare alla finale, dobbiamo pensare partita per partita. Ci aspettano due battaglie contro lo Shakhtar, due finali, la mentalità deve essere quella di giocare ogni partita come una finale. Dobbiamo lottare fino in fondo per qualificarci, senza pensare ad altro".