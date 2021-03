Aperto ufficialmente un procedimento nei confronti della Stella Rossa, dopo gli insulti razzisti rivolti da alcuni sostenitori serbi a Zlatan Ibrahimovic in occasione della gara d'andata dei sedicesimi di Europa League MILAN-UDINESE LIVE - IBRA A SANREMO: LO SHOW ALL'ARISTON Condividi:

L'Uefa, dopo aver svolto le prime indagini, ha ufficialmente aperto un procedimento contro la Stella Rossa per quanto successo in occasione della partita di Europa League contro il Milan dello scorso 18 febbraio: la motivazione è da ricercare negli insulti razzisti ricevuti da Zlatan Ibrahimovic, e non solo, da parte di alcuni sostenitori del club serbo, prima dell'inizio del match, oltre alla presenza di alcuni degli stessi all'interno dello stadio Marakanà di Belgrado. Secondo alcune ricostruzioni, la frase incriminata sarebbe "sporco baljia", un'offesa diretta a Ibrahimovic per le origini bosniaco musulmane della sua famiglia.

Il comunicato dell'Uefa e le accuse per la Stella Rossa "A seguito di un’indagine disciplinare condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare UEFA, è stato avviato un procedimento disciplinare in conformità con l’Articolo 55 (1) (d) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), a seguito degli incidenti verificatisi durante il Round di UEFA Europa League di 32 match tra Stella Rossa e AC Milan (2-2), giocati il 18 febbraio 2021 in Serbia. Il caso sarà trattato dall’Organo Disciplinare, Etico e di Controllo (CEDB) UEFA a tempo debito". Questo il comunicato dell'Uefa, che nei confronti della Stella Rossa indagherà per accertare le eventuali seguenti accuse: Comportamento razzista – Art. 14 (2) DR

Cori provocatori e offensiv – Art. 16 (2) (e) DR

Violazione del protocollo UEFA Return to Play – Paragrafi 4, 6 e 17.1.7 del protocollo UEFA Return to Play