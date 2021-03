Ritorno in gruppo per il centravanti bosniaco, assente dal 26 febbraio quando si era fatto male all'adduttore sinistro nel 3-1 al Braga. Probabile la sua convocazione per la sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Intanto Fonseca perde Juan Jesus: il difensore brasiliano, già in isolamento, è risultato positivo al Covid-19

Si avvicina il momento del rientro in campo per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha preso infatti parte alla rifinitura prepartita della Roma in vista della sfida allo Shakhtar Donetsk, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League (diretta giovedì 11 marzo alle 21 su Sky Sport Uno e su Sky Sport 252). Buone notizie per Paulo Fonseca, che ritrova in gruppo il suo numero 9, assente dal 26 febbraio per la lesione all'adduttore sinistro rimediata nel secondo tempo della partita vinta per 3-1 all'Olimpico contro il Braga. Appare concreta la possibilità che Dzeko possa essere convocato per la partita di giovedì sera all'Olimpico contro gli ucraini, anche se difficilmente l'attaccante bosniaco sarà titolare. Più semplice pensare a una sua presenza dal primo minuto nella partita di domenica pomeriggio contro il Parma.